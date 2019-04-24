Курьезный случай произошел в Бразилии с нападающим "Крузейру" Педро Рошей. Ранее он выступал за "Спартак".

Pedro Rocha foi convidado para o programa Jogo Sagrado, do Fox Sports. Porém, foi ‘esquecido’ por quase uma hora. O jogador cansou de esperar, se irritou e pediu para que a produção desmonstasse os equipamentos na sua casa e prometeu nunca mais dar entrevista para a emissora. – Planeta do Futebol (@futebol_info) 24 апреля 2019 г.

Как сообщает Planeta do Futebol, бразильца пригласили на передачу канала Fox Sports. Ведущие, хоть и представили его, но затем "забыли" о футболисте почти на час. Роша разозлился, попросил разобрать телевизионную технику в его доме и пообещал, что больше никогда не будет общаться с этим каналом.

В соцсетях уже появились шутки на эту тему. "Педро Роша в ожидании эфира на Fox Sports", - так озаглавил картинку один из пользователей Твиттера.