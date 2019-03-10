Бразильские футболисты попали в больницу из-за удара молнии во время тренировки

Во время тренировки бразильского клуба "Насьональ де Сан-Домингуш" в поле ударила молния. Из-за этого футболисты потеряли сознание.

Как информирует Globo, происшествие случилось 8 марта, когда спортсмены разминались на тренировочном поле. После удара молнии игроки, которые находились на поле, упали на газон.

Их партнер по команде Элтон Боржес не пострадал, так как находился за пределами газона. Он признался, что испугался после случившегося, так как подумал, что его партнеры погибли.

Три футболиста были госпитализированы. На данный момент все они уже выписаны из больницы. "Насьональ де Сан-Домингуш" выступает в одном из региональных турниров штата Сеара.