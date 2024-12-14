«Брайтон» спустя 6 лет обвинил хорватский клуб в плагиате логотипа команды

«Брайтон энд Хоув Альбион» направил письмо в хорватский клуб «Ядрану-Галебу» из Подравины с просьбой изменить свой логотип из-за полного сходства, сообщает epodravina.hr. По информации источника, угрозы судебного иска в письме нет, но английский клуб требует решения.

Логотип клуба четвертого дивизиона Хорватии уже убрали с официальных страниц футбольной ассоциации страны.

«В письме была определенная, скажем так, угроза, но в конце было написано, что они просят сменить герб и никаких юридических действий предпринимать не будут. Очевидно, они лого увидели только сейчас, поэтому решили отреагировать на логотип, который явно был скопирован», — отметил юрист Йосип Мадарич.

«Ядран-Галеб» носит это название с 2001 года, когда клубы из двух деревень (Кузминец и Колединец) объединились, а логотип, похожий на эмблему «Брайтона», используется на страницах команды в социальных сетях с 2018 года.