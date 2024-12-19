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Сегодня, 17:10

Брата Поля Погба Матиаса приговорили к 3 годам заключения за попытку вымогательства

Брата Поля Погба приговорили к 3 годам заключения за попытку вымогательства
Владислав Маслов
Корреспондент
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Футболист Поль Погба
Поль Погба.
Фото Global Look Press

Уголовный суд Парижа в четверг приговорил Матиаса Погба, брата экс-полузащитника «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба к 3 годам тюремного заключения, два из которых были условно, сообщает издание Tribune de Geneve.

Также малийца оштрафовали на 20 тысяч евро, условный срок он проведет в электронном браслете слежения. Матиас Погба был осужден по делу о мошенничестве, связанном с его братом.

В 2022 году Матиас пытался вымогать у Поля 20 миллионо евро, сымитировав свое похищение с помощью знакомых. Также мошенники оказывали давление на семью игрока сборной Франции и его коллег.

34-летний Матиас Погба раньше тоже был футболистом: он выступал за различные европейские клубы, в том числе роттердамскую «Спарту» и «Пескару». На его счету 5 матчей за сборную Гвинеи без результативных действий.

31-летний Поль Погба находится без клуба с минувшего ноября — после того, как «Ювентус» расторг с ним контракт в связи с дисквалификацией за допинг, которая закончится в марте 2025 года.

Источник: Tribune de Geneve
Поль Погба
Футбол
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