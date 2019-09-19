Брат экс-защитника «Металлиста» был ранен полицейским в ходе стычки с фанатами

Гонсало Майдана, брат бывшего защитника «Металлиста» Хонатана Майданы, получил огнестрельное ранение в ногу, сообщает TyC Sport. 27-летний болельщик получил ранение в ходе стычки фанатов «Ривер Плейта» с полицией, которая случилась в преддверии матча Кубка Аргентины против «Годой Крус». В настоящее время жизни брата Майданы ничего не угрожает, однако он продолжит оставаться в госпитале на неопределенный срок.

С 2008 по 2010 годы Хонатан Майдана выступал за харьковский «Металлист».