«Спортинг» на выезде победил «Брагу»
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«Спортинг» в матче второго тура чемпионата Португалии обыграл «Брагу» со счетом 2:1.
В составе действующих чемпионов страны отличились Жоване Кабрал и Педру Гонсалвеш, хозяева ответили точным ударом Абеля Руиса. На 80-й минуте встречи лиссабонцы остались вдесятером после удаления Матеуса Реиса.
Следующий матч «Спортинг» проведет 21 августа против «Белененсеша», «Брага» днем ранее встретится с «Морейренси».
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