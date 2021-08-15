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«Спортинг» на выезде победил «Брагу»

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«Спортинг» в матче второго тура чемпионата Португалии обыграл «Брагу» со счетом 2:1.

В составе действующих чемпионов страны отличились Жоване Кабрал и Педру Гонсалвеш, хозяева ответили точным ударом Абеля Руиса. На 80-й минуте встречи лиссабонцы остались вдесятером после удаления Матеуса Реиса.

Следующий матч «Спортинг» проведет 21 августа против «Белененсеша», «Брага» днем ранее встретится с «Морейренси».

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Сергей Разин все материалы автора

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