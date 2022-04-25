«Порту» прервал рекордную 58-матчевую серию без поражений, уступив «Браге»

«Порту» на выезде проиграл «Браге» в 31-м туре чемпионата Португалии. Матч закончился со счетом 0:1.

На 54-й минуте встречи забил Рикарду Орта.

Поражение стало для «Порту» первым в текущем сезоне чемпионата Португалии. Тем самым, «драконы» прервали рекордную 58-матчевую серию без поражений.

«Порту» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата с 82 очками после 31 матча.

«Брага» — четвертая, имея 59 очков после 31 тура.