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Сегодня, 22:10

«Порту» прервал рекордную 58-матчевую серию без поражений, уступив «Браге»

Читать «СЭ» в
«Брага» — «Порту».
Фото AFP

«Порту» на выезде проиграл «Браге» в 31-м туре чемпионата Португалии. Матч закончился со счетом 0:1.

На 54-й минуте встречи забил Рикарду Орта.

Поражение стало для «Порту» первым в текущем сезоне чемпионата Португалии. Тем самым, «драконы» прервали рекордную 58-матчевую серию без поражений.

«Порту» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата с 82 очками после 31 матча.

«Брага» — четвертая, имея 59 очков после 31 тура.

Португалия. Премьер-лига. 31-й тур
25 апр, 00:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
1:0
Порту
ФК Брага
ФК Порту
0
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