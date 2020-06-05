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«Боруссия» пожелал здоровья Вайглю

10:26
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«Боруссия» из Дортмунда пожелала здоровья своему бывшему футболисту Юлиану Вайглю, который сейчас выступает за «Бенфику». Игрок попал в больницу после того, как автобус лиссабонского клуба был атакован болельщиками клуба «Тондела». Нападение произошло, несмотря на полицейский конвой.

Вайгль не получил серьезных травм, но все равно был доставлен в больницу.

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