«Боруссия» пожелал здоровья Вайглю

«Боруссия» из Дортмунда пожелала здоровья своему бывшему футболисту Юлиану Вайглю, который сейчас выступает за «Бенфику». Игрок попал в больницу после того, как автобус лиссабонского клуба был атакован болельщиками клуба «Тондела». Нападение произошло, несмотря на полицейский конвой.

Вайгль не получил серьезных травм, но все равно был доставлен в больницу.