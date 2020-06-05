«Боруссия» пожелал здоровья Вайглю
10:26
«Боруссия» из Дортмунда пожелала здоровья своему бывшему футболисту Юлиану Вайглю, который сейчас выступает за «Бенфику». Игрок попал в больницу после того, как автобус лиссабонского клуба был атакован болельщиками клуба «Тондела». Нападение произошло, несмотря на полицейский конвой.
Вайгль не получил серьезных травм, но все равно был доставлен в больницу.
? Gute Besserung, Jule!— Borussia Dortmund (@BVB) June 5, 2020
Unser ehemaliger Spieler @JuWeigl musste am gestrigen Abend nach einem Angriff auf den Teambus von @SLBenfica leicht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus. pic.twitter.com/uTpne6TAag
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