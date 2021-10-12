Борислав Михайлов выиграл у Бербатова выборы президента Болгарского футбольного союза
12 октября, 19:21
Президентом Болгарского футбольного союза в пятый раз стал Борислав Михайлов, сообщает sportal.bg. Он выиграл выборы у другого экс-футболиста сборной Болгарии Димитара Бербатова.
На выборах Михайлов набрал большинство голосов. За него проголосовал 241 человек. Бербатов получил 230 голосов, а восемь делегатов проголосовали за третьего кандидата Христо Поточанова.
Действующий президент, таким образом, одержал победу в первом туре. Если бы он набрал на один голос меньше, то состоялся бы второй тур, в который он вышел бы вместе с Бербатовым.
58-летний Борислав Михайлов — бывший вратарь сборной Болгарии, рекордсмен по количеству матчей за команду (102).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю