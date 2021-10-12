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Борислав Михайлов выиграл у Бербатова выборы президента Болгарского футбольного союза

12 октября, 19:21
Борислав Михайлов. Фото Twitter
Борислав Михайлов. Фото Twitter
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Президентом Болгарского футбольного союза в пятый раз стал Борислав Михайлов, сообщает sportal.bg. Он выиграл выборы у другого экс-футболиста сборной Болгарии Димитара Бербатова.

На выборах Михайлов набрал большинство голосов. За него проголосовал 241 человек. Бербатов получил 230 голосов, а восемь делегатов проголосовали за третьего кандидата Христо Поточанова.

Действующий президент, таким образом, одержал победу в первом туре. Если бы он набрал на один голос меньше, то состоялся бы второй тур, в который он вышел бы вместе с Бербатовым.

58-летний Борислав Михайлов — бывший вратарь сборной Болгарии, рекордсмен по количеству матчей за команду (102).

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Евгений Петров все материалы автора

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