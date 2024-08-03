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Сегодня, 03:08

Игнатьев: «ЦСКА нужен игрок атаки после ухода Чалова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«ЦСКА нужен игрок атаки после ухода Чалова. Думаю, они занимаются этим вопросом. Сейчас команда осталась без серьёзной линии атаки, Чалов – это большая потеря. Дело времени и мы увидим новую фамилию в атаке ЦСКА. Было бы расточительством отдать Фёдора, не имея серьёзной замены.

Сейчас в России замену Чалову не найти. Это не потому, что нет футболистов такой квалификации, просто все клубы укомплектованы. Никто не будет отдавать своих игроков другим, это неправильно. Единственный вариант для ЦСКА – зарубежные чемпионаты», – цитирует Legalbet Игнатьева.

Источник: Legalbet
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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