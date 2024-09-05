Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

Сегодня, 11:35

Болгары выгнали испанца Фернандеса Борбалана и меняют все судейское руководство

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как стало известно «СЭ», Болгарский футбольный союз (БФС) досрочно расторг контракт с председателем судейской комиссии (СК) Давидом Фернандесом Борбаланом, генеральным менеджером Стояном Алексиевым и ответственным за проект ВАР Петаром Петровым.

Вместо них временное руководство судьями возложено на Станислава Тодорова.

Такие масштабные изменения связаны в первую очередь с недовольством клубов качеством судейства и ошибками, допущенными арбитрами в первых семи турах чемпионата Болгарии.

Фернандес Борбалан возглавил СК БФС в августе прошлого года, заменив Виктора Кашшаи. Испанца пригласил Борислав Михайлов, который тогда руководил федерацией. Контракт был подписан на два сезона.

О Фернандесе Борбалане были хорошие отзывы, его рекомендовали как классного судью, опытного функционера, несколько лет работавшего в Испании, и инструктора ФИФА.

«Назначение специалиста такого уровня — еще одного доказательство уважительного отношения в Европе к болгарскому футболу. Уверен, его опыт и знания помогут развивать наше судейство в правильном направлении», — заявил тогда Михайлов.

К сожалению для болгар, этого не случилось. А заменивший Михайлова во главе БФС Георгий Иванов, придя в федерацию, пообещал жестко бороться с ошибками судей. Позднее он негативно высказывался о некоторых рефери, чьи решения привели к возникновению недовольства со стороны клубов и скандалам.

Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости