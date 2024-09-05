Болгары выгнали испанца Фернандеса Борбалана и меняют все судейское руководство

Как стало известно «СЭ», Болгарский футбольный союз (БФС) досрочно расторг контракт с председателем судейской комиссии (СК) Давидом Фернандесом Борбаланом, генеральным менеджером Стояном Алексиевым и ответственным за проект ВАР Петаром Петровым.

Вместо них временное руководство судьями возложено на Станислава Тодорова.

Такие масштабные изменения связаны в первую очередь с недовольством клубов качеством судейства и ошибками, допущенными арбитрами в первых семи турах чемпионата Болгарии.

Фернандес Борбалан возглавил СК БФС в августе прошлого года, заменив Виктора Кашшаи. Испанца пригласил Борислав Михайлов, который тогда руководил федерацией. Контракт был подписан на два сезона.

О Фернандесе Борбалане были хорошие отзывы, его рекомендовали как классного судью, опытного функционера, несколько лет работавшего в Испании, и инструктора ФИФА.

«Назначение специалиста такого уровня — еще одного доказательство уважительного отношения в Европе к болгарскому футболу. Уверен, его опыт и знания помогут развивать наше судейство в правильном направлении», — заявил тогда Михайлов.

К сожалению для болгар, этого не случилось. А заменивший Михайлова во главе БФС Георгий Иванов, придя в федерацию, пообещал жестко бороться с ошибками судей. Позднее он негативно высказывался о некоторых рефери, чьи решения привели к возникновению недовольства со стороны клубов и скандалам.