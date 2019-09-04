Болельщику «Рейнджерс» пожизненно запрещен вход на стадион. Он насмехался над игроком «Селтика» из-за смерти сестры

«Рейнджерс» пожизненно закрыл вход на стадион одному из своих болельщиков, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, болельщик после матча «Рейнджерс» — «Селтик» (0:2) крикнул покидающему стадион игроку «Селтика» Скотту Брауну «Как твоя сестра?» Сестра Брауна умерла в 2008 году от рака кожи. Ей был 21 год. Футболист никак не отреагировал на высказывание болельщика и отправился в автобус.

Видео инцидента попало в социальные сети. После этого клуб решил навсегда запретить этому человеку вход на матчи.