Болельщику "Хиберниана" пожизненно закрыли вход на стадион. Он толкнул игрока "Рейнджерс"

"Хиберниан" заявил, что пожизненно закроет вход на стадион болельщику, допустившему правонарушение на матче чемпионата Шотландии с "Рейнджерс" (1:1).
Как сообщает Sky Sports, болельщик выбежал на поле и толкнул футболиста Джеймса Тавернье. В итоге стюарды задержали его.
После матча 21-летний мужчина был арестован. Как заявила исполнительный директор клуба Лиэнн Демпстер, он больше не сможет посещать матчи команды.
For anyone that hasn’t seen the Hibs incident with the fan... disgraceful. pic.twitter.com/SmoXbV7qAB– Ross (@RossAGibson) 8 марта 2019 г.
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