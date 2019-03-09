Болельщику "Хиберниана" пожизненно закрыли вход на стадион. Он толкнул игрока "Рейнджерс"

"Хиберниан" заявил, что пожизненно закроет вход на стадион болельщику, допустившему правонарушение на матче чемпионата Шотландии с "Рейнджерс" (1:1).

Как сообщает Sky Sports, болельщик выбежал на поле и толкнул футболиста Джеймса Тавернье. В итоге стюарды задержали его.

После матча 21-летний мужчина был арестован. Как заявила исполнительный директор клуба Лиэнн Демпстер, он больше не сможет посещать матчи команды.