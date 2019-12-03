Болельщику «Боки Хуниорс» запретили посещать матчи команды из-за долгов по алиментам

Уго Федерико Суарес, болельщик «Боки Хуниорс», не сможет посещать матчи своей любимой команды в ближайшее время, сообщает Reuters. По решению суда, ему закрыт вход на стадион, пока он не рассчитается по алиментам на содержание ребенка перед своей бывшей женой.

Указано, что болельщик не вовремя платил алименты более года. При этом адвокат истца обратила Сильвина Картер обратила внимание суда, что Суарес, который по документам не имеет стабильного дохода, регулярно покупает символику «Боки» и посещает матчи. Также ему запрещено посещать концерты популярной чилийской певицы Мон Лаферте. Он уже купил билет на ее концерт в Буэнос-Айресе.