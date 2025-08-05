Футбол
5 августа, 12:00

Болельщики закидали поле чемоданами на матче «Жальгириса» и «Кауно»

Павел Лопатко

Требующие отставки главного тренера «Жальгириса» Владимира Чебурина болельщики закидали поле чемоданами, сообщил журналист Науэль Ланзон в соцсети X.

Инцидент случился после того, как «Жальгирис» на своем поле проиграл «Кауно» (1:2) в матче чемпионата Литвы. Игра состоялась 4 августа.

До этого «Жальгирис» вылетел из квалификации Лиги конференций, уступив во втором раунде «Линфилду» из Северной Ирландии (0:2 по сумме двух матчей).

Казахстанский тренер Чебурин работает в «Жальгирисе» с 2021 года. Также 60-летний специалист тренировал литовские «Судуву» и «Круою», казахстанские «Шахтер» и «Окжетпес».

