Болельщики «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» вместе оплакивают Марадону

На церемонии прощания со знаменитым футболистом Диего Марадоной болельщики «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» обнимались и вместе оплакивали его кончину. Фотографии опубликованы в социальных сетях. Эти два клуба являются принципиальными соперниками в чемпионате Аргентины.

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев пришли на прощание с легендарным игроком в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Ранее стало известно, что во время церемонии произошли беспорядки. Не менее девяти человек были арестованы за различные правонарушения.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки

Прибыл на прощание и президент Аргентины Альберто Фернандес, который специально прилетел на вертолете. До этого в стране был объявлен трехдневный траур. Прощание с чемпионом мира 1986 года продлиться 48 часов.

Alberto Fern?ndez y la despedida a Diego Armando Maradona en Casa Rosada, con una camiseta de Argentinos Juniors y el pa?uelo de las Madres de Plaza de Mayo. pic.twitter.com/RSC9ks0UiL — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.