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Болельщики «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» вместе оплакивают Марадону

19:46
Болельщики «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Фото Twitter
Болельщики «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Фото Twitter
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На церемонии прощания со знаменитым футболистом Диего Марадоной болельщики «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» обнимались и вместе оплакивали его кончину. Фотографии опубликованы в социальных сетях. Эти два клуба являются принципиальными соперниками в чемпионате Аргентины.

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев пришли на прощание с легендарным игроком в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Ранее стало известно, что во время церемонии произошли беспорядки. Не менее девяти человек были арестованы за различные правонарушения.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки

Прибыл на прощание и президент Аргентины Альберто Фернандес, который специально прилетел на вертолете. До этого в стране был объявлен трехдневный траур. Прощание с чемпионом мира 1986 года продлиться 48 часов.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

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