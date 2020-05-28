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Болельщики датского «Орхуса» поддержали команду с огромного экрана

28 мая 2020, 23:33
28 мая. Орхус. «Орхус» — «Раннерс» — 1:1. Фото AFP
28 мая. Орхус. «Орхус» — «Раннерс» — 1:1. Фото AFP
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Сегодня, 28 мая, «Орхус» и «Раннерс» сыграли вничью (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Дании. На стадионе «Керек Парк» болельщиков не пустили из-за пандемии коронавируса. При этом фанаты хозяев смогли поддержать свою команду.

На арене был развернут большой экран вдоль поля, на котором игроки могли увидеть своих болельщиков, которые смотрели матч с помощью приложения Zoom.

Чемпионат Дании возобновился 28 мая.

В чемпионате Дании футболист забил невероятный гол: он перебросил вратаря почти с центра поля

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