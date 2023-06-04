Болельщик на матче «Ривер Плейта» сорвался с трибуны и разбился насмерть

Матч 19-го тура чемпионата Аргентины между «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» был прерван из-за трагедии.

Судья остановил игру на 28-й минуте после того, когда болельщик упал с верхней трибуны стадиона и разбился насмерть. На место трагедии оперативно прибыли врачи, но спасти болельщика не удалось.

Сообщается, что матч будет доигран в другой день. В заявлении «Ривер Плейта» говорится, что трагедии не предшествовали эпизоды какого-либо насилия на трибунах.