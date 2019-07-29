Болельщик "Бока Хуниорс" назвал теленка в честь Де Росси

Один из болельщиков "Бока Хуниорс" назвал теленка Де Росси в честь новичка команды, полузащитника Даниеле Де Росси.

Как информирует аргентинское издание Clarin, теленок будет представлен на сельской выставке 2019 года. Его мать по кличке Белоснежка в 2017 году выиграла третий приз среди коров.

Фермер Эктор Марио Эйхарабиде рассказал, что теленок получил такое имя благодаря его сыну Франсиско, болельщику "Бока Хуниорс".

Сельская выставка-2019 пройдет в Палермо - районе Буэнос-Айреса 1 августа. Именно тогда публика сможет увидеть теленка, названного в честь итальянского футболиста.

Напомним, 36-летний футболист пополнил аргентинский клуб на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Рому".