«Бока Хуниорс» с Де Росси вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
03:14
«Бока Хуниорс» на своем поле сыграл вничью с «Депортиво Кито» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (0:0). В первой встрече аргентинская команда выиграла (3:0), поэтому вышла в полуфинал.
Полузащитник "Боки" Даниэле Де Росси вышел на поле на 80-й минуте, а нападающий Карлос Тевес отыграл всю встречу.
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Ответный матч
«Бока Хуниорс» (Аргентина) — «Депортиво Кито» (Эквадор) — 0:0
Первый матч — 3:0.
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