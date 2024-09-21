«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграют в суперкласико в субботу, 21 сентября. Матч в рамках 15-го тура чемпионата Аргентины по футболу состоится на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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По итогам 14-ти туров суперлиги «Бока Хуниорс» набрала 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ривер Плейт» также заработал 21 балл, но опережает соперника по дополнительным показателям на одну строчку.

В 2024 году соперники встречались дважды в Кубке профессиональной лиги. В феврале матч закончился ничьей — 1:1, в апреле со счетом 3:2 победу одержала «Бока Хуниорс».