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«Ривер Плейт» в Суперкласико победил «Бока Хуниорс»

Сергей Разин
корреспондент
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«Ривер Плейт» в матче 15-го тура чемпионата Аргентины обыграл в Суперкласико «Бока Хуниорс» со счетом 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Мануэль Лансини. На 90+7-й минуте Давид Хименес сравнял счет, однако судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой. На 90+12-й минуте защитник «Боки» Кристиан Лема получил красную карточку.

После этого матча «Ривер Плейт» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Бока Хуниорс» с 21 очком — на 11-й строчке.

ФК Бока Хуниорс
ФК Ривер Плейт
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