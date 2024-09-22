«Ривер Плейт» в Суперкласико победил «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» в матче 15-го тура чемпионата Аргентины обыграл в Суперкласико «Бока Хуниорс» со счетом 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Мануэль Лансини. На 90+7-й минуте Давид Хименес сравнял счет, однако судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой. На 90+12-й минуте защитник «Боки» Кристиан Лема получил красную карточку.

После этого матча «Ривер Плейт» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Бока Хуниорс» с 21 очком — на 11-й строчке.