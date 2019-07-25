"Бока Хуниорс" обыграл "Атлетику Паранаэнсе", "Эмелек" одолел "Фламенго"

"Атлетику Паранаэнсе" на своем поле проиграл "Бока Хуниорс" в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес (0:1). Единственный гол в концовке забил Кевин Макаллистер.

В другой встрече "Эмелек" выиграл у "Фламенго" (2:0), несмотря на удаление в составе эквадорской команды.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Первые матчи

"Атлетику Паранаэнсе" (Бразилия) – "Бока Хуниорс" (Аргентина) – 0:1 (0:0)

Гол: Макаллистер, 83.

Нереализованный пенальти: Рубен (А), 90+5 (штанга).

Куритиба. Стадион "Арена Байшада".

"Эмелек" (Эквадор) – "Фламенго" (Бразилия) – 2:0 (1:0)

Голы: Годой, 11 (1:0). Кайседо, 79 (2:0).

Удаление: Вега (Э), 54.

Гуаякиль. Стадион "Банко дель Пасифико".