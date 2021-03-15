«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» завершили вничью (1:1) матч пятого тура Кубка аргентинской профессиональной лиги.

У хозяев отличился Себастьян Вилья (с пенальти), у гостей — Агустин Палавесино. Обе команды доигрывали матч вдесятером.

«Ривер» с семью очками занимает пятое место в группе А. У «Боки» девять очков и четвертая позиция в группе В. Согласно регламенту соревнований, представители двух разных групп также проводят матчи друг с другом.

Кубок аргентинской профессиональной лиги

5-й тур

«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» — 1:1 (1:0)

Голы: Вилья, 41, с пенальти — Палавесино, 67

Удаления: Самбрано, 69 — Каско, 79