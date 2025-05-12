Футбол
12 мая, 00:53

«Порту» обыграл на выезде «Боавишту»

Сергей Разин
корреспондент

«Порту» в матче 33-го тура чемпионата Португалии на выезде обыграл «Боавишту» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Родриго Мора и Иван Маркано, у хозяев гол на счету Мигела Рейзиньо, который реализовал пенальти.

На 81-й минуте «Порту» остался вдесятером после удаления Неуэна Переса, на 90+5-й минуте красную карточку получил защитник «Боавишты» Осман Какэй.

После этого матча «Порту» с 68 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Боавишта» с 24 очками — на последней строчке.

