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«Боавишта» разгромила «Брагу» и вышла в полуфинал Кубка португальской лиги

02:32
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«Боавишта» победила «Брагу» (5:1) в матче группового турнира Кубка португальской лиги.

Клуб из Порту набрал шесть очков, занял первое место в группе С и вышел в полуфинал. У «Браги» одно очко и третье место.

Кубок португальской лиги

Группа С

«Боавишта» — «Брага» — 5:1 (3:0)

Голы: Зауэр, 20, 62, Муса, 32, Нжие, 34, Сантос, 50 — Медейруш, 54

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Евгений Петров все материалы автора

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