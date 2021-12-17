«Боавишта» разгромила «Брагу» и вышла в полуфинал Кубка португальской лиги
02:32
«Боавишта» победила «Брагу» (5:1) в матче группового турнира Кубка португальской лиги.
Клуб из Порту набрал шесть очков, занял первое место в группе С и вышел в полуфинал. У «Браги» одно очко и третье место.
Кубок португальской лиги
Группа С
«Боавишта» — «Брага» — 5:1 (3:0)
Голы: Зауэр, 20, 62, Муса, 32, Нжие, 34, Сантос, 50 — Медейруш, 54
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