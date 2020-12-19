Блан возглавил клуб из Катара

Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан продолжит карьеру в Катаре. 55-летний французский специалист возглавил «Аль-Райян», сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом в тренерской карьере Блана был «ПСЖ». Специалист покинул его в 2016 году. В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо» (сезон-2008/2009), трижды — в составе «ПСЖ» (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).