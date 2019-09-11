Бывший нападающий «Спартака», а сейчас «Палмейраса» Луиз Адриану опубликовал в Instagram эмоциональный пост о победе над «Флуминенсе» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Бразилии. Адриану оформил во встрече хет-трик.

— Рад, что смог забить три гола и помочь «Палмейрасу», это особый для меня вечер! — написал бразилец. — Хочу поблагодарить всю команду, болельщиков и бога.

Для 32-летнего нападающего это первые голы в чемпионате Бразилии в карьере, так как он в 20 лет покинул родину. В составе красно-белых Адриану провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017).