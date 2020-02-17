«Благодарим Бога за твою жизнь». Фалькао трогательно поздравил дочь с днем рождения

Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао в своем официальном Instagram тепло поздравил свою дочь с днем рождения.

— С днем рождения, принцесса, которая своими грацией и радостью заставляет нас смеяться каждый день, — написал Фалькао. — Твоя нежность научила меня быть более чувствительным, как отца. Мы благодарим Бога за твою жизнь и просим его всегда защищать и направлять тебя. Мы любим тебя.