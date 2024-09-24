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Сегодня, 13:20

Бизнесмен Согомонян: «Пюник» из Армении в Россию перевезти не смогу. Для этого надо начинать историю с нуля»

Зарина Халимхонова
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Российский бизнесмен, президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян, выставивший клуб на продажу из-за конфликта с федерацией Армении, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переезде в Россию.

«Это то же самое, что создавать клуб заново, только в России и со второй лиги. Основная идея моего участия в футболе — процесс подготовки футболистов, который очень хочу поднять на высокий уровень. Это то, что меня действительно интересует. В Армении, как и России, очень много талантливых детей. Но наша основная проблема — в технологиях подготовки. Мы отстаем от лучших европейских стран. Наверное, у нас это началось в 90-е годы, когда в постсоветских странах были другие проблемы, а в это время футбол очень серьезно прогрессировал. В Армении у меня большая академия: 2000 детей. Клуб из Армении в Россию перевезти не смогу. Для этого надо начинать историю с нуля: набирать детей и так далее», — сказал Согомонян «СЭ».

Согомонян приобрел «Пюник» в 2017 году. С тех пор клуб дважды стал чемпионом Армении.

«Пюник» является самым титулованным клубом Армении, выиграв чемпионат страны 16 раз. Команда из Еревана становилась обладателем Кубка страны 8 раз, обладателем Суперкубка Армении — 10 раз.

Футбол
ФК Пюник
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