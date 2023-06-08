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Сегодня, 17:35

Биджиев не считает переход Месси в «Интер Майами» шагом назад

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал переход 35-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Нельзя сказать, что Месси не смог себя проявить в «ПСЖ». Если в «Барселоне» он находился с детства и там в общем-то был его родной дом, то переход в «ПСЖ» стал для него сменой не только команды, но также страны, языка и всей обстановки. Переход Месси в «Интер Майами» стал неожиданным, во всяком случае для болельщиков. Видимо, совпало желание самого Месси и владельцев «Интер Майами». Приход Лионеля туда даст толчок дальнейшему развитию футбола в Штатах, повысит зрительский интерес как к «Интеру Майами», так и ко всей лиге МЛС. Шаг ли это назад для Месси? Я бы не говорил в таком ключе. Безусловно, играя за «Барселону» и «ПСЖ», Месси выступал в элите мирового футбола. Но человек уже всего добился на этом поприще, несколько раз становился обладателем «Золотого мяча», выиграл чемпионат мира. Месси — один из самых легендарных футболистов всех времен. Нельзя осуждать его за то, что он поехал играть в МЛС», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003413647/1005152023_bidjiev_dlya_messi_perehod_v_inter_mayami_ne_shag_nazad
Лионель Месси
Хасанби Биджиев
Футбол
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