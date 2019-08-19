Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
16:34
Полузащитник Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане». 31-летний израильтянин прибыл в Белград для подписания контракта, сообщает Mozzartsport.
Натхо заключит договор на три года. Его зарплата составит 600 тысяч евро за сезон.
Футболист в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Олимпиакос», забил один мяч и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что к Натхо проявляют интерес российские клубы, в частности «Рубин».
Natho je Partizanov za 1.800.000 evra! https://t.co/3Q3p5NjSGx @FKPartizanBG #BibrasNatcho pic.twitter.com/EzoXXJs2wF— Mozzart Sport (@MozzartSport) August 19, 2019