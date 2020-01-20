Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Безумие во втором турецком дивизионе: защитник спас команду, отбив пенальти после удаления вратаря

13:25
ФК «Усак». Фото TFF 2.Lig
ФК «Усак». Фото TFF 2.Lig

В матче второго турецкого дивизиона между «Усаком» и «Эргеном» (2:0) произошел курьезный момент.

В ворота «Усака» был назначен пенальти. Вратарь команды Эрсин Айдын отбил 11-метровый удар, но рано ушел с линии ворот, за что получил желтую карточку, а пенальти пробили заново. Во второй раз Айдын снова рано вышел и отбил удар, после чего получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Вместо него место в воротах занял защитник Левент Актюг, который отразил 11-метровый.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир