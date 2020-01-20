Безумие во втором турецком дивизионе: защитник спас команду, отбив пенальти после удаления вратаря
В матче второго турецкого дивизиона между «Усаком» и «Эргеном» (2:0) произошел курьезный момент.
В ворота «Усака» был назначен пенальти. Вратарь команды Эрсин Айдын отбил 11-метровый удар, но рано ушел с линии ворот, за что получил желтую карточку, а пенальти пробили заново. Во второй раз Айдын снова рано вышел и отбил удар, после чего получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Вместо него место в воротах занял защитник Левент Актюг, который отразил 11-метровый.
? Безумие во втором турецком дивизионе:— Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 20, 2020
? Вратарь тащит пенальти в концовке матча, но раньше времени выдвигается из ворот и получает желтую карточку. Пенальти перебивают, и история повторяется — голкипера удаляют.
? В итоге в ворота встал защитник и спас команду! pic.twitter.com/ntsBRkCHsC