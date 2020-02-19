Безумие в Шотландии: спасение после 1:4, автогол, 8 мячей, 5 промахов в серии пенальти

Ответный матч 1/8 финала Кубка Шотландии между «Мотеруэллом» и «Сент-Мирреном» вышел сверхрезультативным.

С игры было забито 8 мячей, основное и дополнительное время завершились со счетом 4:4. При этом после первого тайма «Сент-Миррен» вел 4:1, один из голов «Мотеруэлл» провел в свои ворота. Во втором тайме хозяева смогли отыграться. Первая встреча завершилась также вничью (1:1), и в игре была назначена серия пенальти.

В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее был «Сент-Миррен», который реализовал три удара против двух у «Мотеруэлла». Таким образом, обе команды на двоих не забили пять пенальти.