Бэйл о переходе в «Лос-Анджелес»: «Это подходящее место для меня и моей семьи»

Форвард «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл прокомментировал свой переход в клуб МЛС.

«Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в Лос-Анджелесе», — приводит слова Бэйла официальный сайт клуба.

32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом форварда был «Реал», который он покинул по окончании сезона в связи с завершением контракта. В сезоне-2021/22 нападающий забил 1 гол в 7 матчах за мадридцев.