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Бэйл о переходе в «Лос-Анджелес»: «Это подходящее место для меня и моей семьи»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл прокомментировал свой переход в клуб МЛС.

«Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в Лос-Анджелесе», — приводит слова Бэйла официальный сайт клуба.

32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом форварда был «Реал», который он покинул по окончании сезона в связи с завершением контракта. В сезоне-2021/22 нападающий забил 1 гол в 7 матчах за мадридцев.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Израиль U19

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28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Гарет Бэйл
0
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