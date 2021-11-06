«Бешикташ» дома проиграл «Трабзонспору»
«Бешикташ» уступил «Трабзонспору» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Турции.
В составе хозяев отличился Кайл Ларин. У гостей забивали Абдулкадир Омюр и Андреас Корнелиус. В конце игры красную карточку получил вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр.
«Трабзонспор» набрал 30 очков и занимает девятое место. У «Бешикташа» 20 очков и четвертая позиция.
Чемпионат Турции. Суперлига
12-й тур
«Бешикташ» — «Трабзонспор» — 1:2 (0:1)
Голы: Ларин, 62 — Омюр, 45+4, Корнелиус, 90+6
Удаление: Чакыр («Трабзонспор»), 90+12
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