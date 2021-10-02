«Бешикташ» обыграл «Сивасспор», Ялчин сделал дубль
«Бешикташ» победил «Сивасспор» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Турции.
В составе победителей дубль сделал Гювен Ялчин. Гости забили благодаря автоголу Рыдвана Йылмаза.
«Бешикташ» набрал 17 очков и занимает второе место. У «Сивасспора» девять очков и 12-е место.
Чемпионат Турции. Суперлига
8-й тур
«Бешикташ» — «Сивасспор» — 2:1 (1:0)
Голы: Ялчин, 32, 69 — Йылмаз, 54, в свои ворота
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