«Бешикташ» обыграл «Кайспериспор» и вышел на третье место в Суперлиге

«Бешикташ» выиграл у «Кайсериспора» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Турции.

В составе победителей дубль сделал Бурак Йылмаз. Также отличились Атиба Хатчинсон и Гекхан Генул. У гостей забил Эммануэль Адебайор.

«Бешикташ» набрал 24 очка и занимает третье место в Суперлиге. У «Кайсериспора» семь очков и последнее место.

Чемпионат Турции. Суперлига

13-й тур

«Бешикташ» — «Кайсериспор» — 4:1 (3:0)

Голы: Хатчинсон, 20, Генул, 30, Йилмаз, 41, 90, — Адебайор, 86