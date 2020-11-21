«Бешикташ» победил «Инстанбул Башакшехир», «Фенербахче» разгромил «Генчлербирлиги»
В матче девятого тура чемпионата Турции «Бешикташ» победил «Истанбул Башакшехир» (3:2). Обе команды имеют в активе по 13 очков. «Истанбул» идет шестым, а их соперники на седьмой позиции.
В другом матче «Фенербахче» победил «Генчлербирлиги» (5:1). Команда набрала 20 очков и занимает первое место.
Чемпионат Турции. Суперлига
9-й тур
«Фатих Карагюмюрк» — «Сивасспор» — 1:1 (0:1)
Голы: Сабо, 86 — Лихай, 44, в свои ворота
«Генчлербирлиги» — «Фенербахче» — 1:5 (1:2)
Голы: Анджело, 31 — Яндаш, 14, Перотти, 38, с пенальти, 69, Соса, 47, Туфан, 72
«Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир» — 3:2 (2:0)
Голы: Хатчинсон, 44, Ларин, 45+1 — Абубакар, 72, с пенальти — Гулбрандсен 81, 90+4
Удаление: Топал, 70 («Истанбул Башакшехир»)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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