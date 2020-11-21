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«Бешикташ» победил «Инстанбул Башакшехир», «Фенербахче» разгромил «Генчлербирлиги»

22:03
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В матче девятого тура чемпионата Турции «Бешикташ» победил «Истанбул Башакшехир» (3:2). Обе команды имеют в активе по 13 очков. «Истанбул» идет шестым, а их соперники на седьмой позиции.

В другом матче «Фенербахче» победил «Генчлербирлиги» (5:1). Команда набрала 20 очков и занимает первое место.

Чемпионат Турции. Суперлига

9-й тур

«Фатих Карагюмюрк» — «Сивасспор» — 1:1 (0:1)

Голы: Сабо, 86 — Лихай, 44, в свои ворота

«Генчлербирлиги» — «Фенербахче» — 1:5 (1:2)

Голы: Анджело, 31 — Яндаш, 14, Перотти, 38, с пенальти, 69, Соса, 47, Туфан, 72

«Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир» — 3:2 (2:0)

Голы: Хатчинсон, 44, Ларин, 45+1 — Абубакар, 72, с пенальти — Гулбрандсен 81, 90+4

Удаление: Топал, 70 («Истанбул Башакшехир»)

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