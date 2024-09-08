Бергвейн ответил Куману на критику своего перехода в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Стивен Бергвейн прокомментировал слова главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана об отсутствии у себя спортивных амбиций.

Ранее Куман заявил, что переезд 26-летнего Бергвейна из «Аякса» в чемпионат Саудовской Аравии не имеет ничего общего со спортом и отныне форварду закрыта дорога в сборную под его руководством, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В ответ на слова тренера Бергвейн сказал, что больше не хочет выступать за Кумана и выразил недовольство тем, что наставник сборной даже не поинтересовался у него причинами такого выбора.

В свою очередь, Куман отказался извиняться за свои слова и заявил, что не поменяет своего мнения и сказал все то. что думает на самом деле.

61-летний специалист возглавляет сборную Нидерландов с 2023 года, под его руководством команда дошла до полуфинала Евро-2024.

Бергвейн наиболее известен по выступлениям за «Аякс», ПСВ и «Тоттенхэм», за сборную нидерландец провел 32 матча и забил 8 голов. В сентябре 2024 года игрок перешел в «Аль-Иттихад» за 21 миллион евро.