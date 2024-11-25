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Сегодня, 14:07

Источник: Березуцкий может возглавить азербайджанский «Сабах»

Камила Абдурахманова
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Российский тренер Василий Березуцкий может стать главным тренером бакинского «Сабаха».

Как сообщает Legalbet.ru, бакинцы ведут переговоры с российским специалистом. В клубе готовы назначить Березуцкого, так как видят в тренере потенциал.

С 1 января 2024 года Василий Березуцкий работает ассистентом в «Шанхай Шеньхуа». По данным источника, Леонид Слуцкий, главный тренер китайского клуба, готов отпустить Березуцкого, если тот договорится с азербайджанцами.

25 ноября сообщалось, что россиянин с большой долей вероятности продолжит карьеру в бакинском клубе.

По результатам 14 туров «Сабах» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 19 очков.

Источник: Legalbet.ru
Василий Березуцкий
Футбол
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