Березуцкий дебютирует во главе «Сабаха» в матче с «Сабаилом»

Экс-игрок сборной России Василий Березуцкий проведет свой первый матч в «Сабахе» в игре против «Сабаила» 29 ноября, сообщили «ВсеПроСпорт» в пресс-службе клуба.

«Да, команда сыграет против «Сабаила» под руководством Березуцкого», — отметили в клубе.

«Сабах» сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы. Контракт с 42-летним российским специалистом заключен на 2,5 года. Он стал преемником хорватского тренера Крунослава Рендуловича.