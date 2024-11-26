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Сегодня, 15:15

Березуцкий дебютирует во главе «Сабаха» в матче с «Сабаилом»

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок сборной России Василий Березуцкий проведет свой первый матч в «Сабахе» в игре против «Сабаила» 29 ноября, сообщили «ВсеПроСпорт» в пресс-службе клуба.

«Да, команда сыграет против «Сабаила» под руководством Березуцкого», — отметили в клубе.

«Сабах» сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы. Контракт с 42-летним российским специалистом заключен на 2,5 года. Он стал преемником хорватского тренера Крунослава Рендуловича.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Василий Березуцкий
Футбол
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