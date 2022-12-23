Березовский высказался о шансах сборной Армении в отборе к Евро-2024

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о перспективах национальной команды в отборе к Евро-2024.

«Как оцениваю шансы сборной в отборе к Евро-2024? Результат очень важен для любой команды, но не нужно забывать, что в сборной Армении в последнее время появляется много молодых. Важно, чтобы они быстрее прошли трудности и сложности в международных матчах и накапливали опыт. Не стоит забывать и про результат. Если процесс становления молодого поколения пройдет синхронно с результатом, то это будет вообще восхитительно, как в сказке. Основная задача для нас сейчас — перестроиться на современный футбол, мое мнение такое. Могу ли назвать Армению фаворитом группы? Нет, конечно. Там более именитые и опытные сборные, но пока турнир не начался, фаворитов нет. Как начнутся игры, пройдут три или четыре матча, тогда будут и фавориты, и аутсайдеры. Мы же не букмекеры, чтобы оценивать шансы», — приводит слова Березовского Metaratings.ru.

Березовский начал карьеру тренера в июле 2020 года, став специалистом по работе с вратарями в сборной Армении. 8 ноября 2022 года экс-голкипер был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды после ухода испанца Хоакина Капарроса.