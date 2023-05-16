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Сегодня, 09:39

Березовский рассказал, почему 17 из 127 легионеров в чемпионате Армении — россияне

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Динамо» Роман Березовский рассказал, почему 17 из 127 легионеров в чемпионате Армении — россияне.

«Все индивидуально. У каждого своя судьба, карьера. Кого-то жизнь заставила — оказались здесь. Наверное, не выдержали конкуренции в более сильных чемпионатах, в том числе в российском. Финансовые условия в чемпионатах России и Армении подравнялись? Нет, в России наверняка более серьезное финансирование. В Армении всего два-три клуба предлагают действительно достойные зарплаты. В России таких команд гораздо больше», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

С 2020 года 48-летний специалист работает тренером вратарей в сборной Армении. Ранее Березовский занимал аналогичную должность в «Динамо», а также тренировал такие команды, как «Сочи» и «Пюник».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104493-berezovskij-otvetil-na-vopros-pochemu-17-iz-127-legionerov-v-chempionate-armenii-rossiyane.html
Роман Березовский
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