Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

23 июня, 15:55

Агент Бердышев: «У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Футбольный агент Тимофей Бердышев прокомментировал возможное возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в чемпионат России.

«Желание Кокорина вернуться в Россию? Лучше у Александра узнать. Мы эту тему с ним не обсуждали, и об этом желании мне неизвестно.

У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды, но раскрыть не могу. Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у Кокорина контракт с «Арисом». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», — сказал Бердышев Sport24.

В прошлом сезоне 34-летний Кокорин сыграл за «Арис» 30 матчей, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 600 тысяч евро.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
Читайте также
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zentmaison

    В Россию, в сборную "Матросской тишины"?

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Уехать с Кипра???

    23.06.2025

  • zg

    Это однозначно,в Лимассоле мотивация это сам Лимассол!)

    23.06.2025

  • Олег

    Есть подозрение, что ЕК, а вернее ЛК, точно не главная мотивация для Кокорина на Кипре )) Но в возврат в РПЛ, и в смысл этого возврата (тем более, он уже обозначил "качество" нашей лиги) тоже не верю.

    23.06.2025

  • zg

    Ну хоть пару,уже что то!Хотя бывает киприоты и выстреливают покруче!)

    23.06.2025

  • Олег

    Зп и море ему может предложить Сочи )) Еще море у Балтики есть, но похолоднее ) А с ЕК и в Арисе не густо. Куда они там квалифицировались? Какой-нить отбор в ЛК - пару матчей сыграют и все еврокубки.

    23.06.2025

  • zg

    Причем я реально не понимаю,а кто может надеяться?Ведущим клубам он точно не нужен,а средние врядли предложат ему сочетание:зп-море-еурокубки!)

    23.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Глупо надеяться вернуть Кокорина в России. Ему в Арисе на Кипре ох как здорово!!!!

    23.06.2025

    • «Урарту» объявил об уходе Пуцко

    Милич перешел в «Партизан» из «Черноморца»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости