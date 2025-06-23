Агент Бердышев: «У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды»

Футбольный агент Тимофей Бердышев прокомментировал возможное возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в чемпионат России.

«Желание Кокорина вернуться в Россию? Лучше у Александра узнать. Мы эту тему с ним не обсуждали, и об этом желании мне неизвестно.

У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды, но раскрыть не могу. Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у Кокорина контракт с «Арисом». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», — сказал Бердышев Sport24.

В прошлом сезоне 34-летний Кокорин сыграл за «Арис» 30 матчей, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 600 тысяч евро.