Бердыев является одним из самых высокооплачиваемых тренеров в чемпионате Азербайджана

Главный тренер «Турана» Курбан Бердыев является одним из самых высокооплачиваемых специалистов в азербайджанском чемпионате, сообщает Sportlife.az.

По данным источника, часть зарплаты 72-летнему Бердыеву выплачивает клуб, а остальное — спонсор клуба Huner Group. В «Туране» заявили, что информация о доходе тренера конфиденциальна.

Сообщается, что в контракте Бердыева с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA) указано, что он зарабатывает 300 тысяч долларов в год. Он также получает 550 тысяч долларов в год от Huner Group.

Бердыев возглавил «Туран» в июне 2024 года.