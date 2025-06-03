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3 июня 2025, 22:43

Бердыев уехал в Россию и не выходит на связь с руководством азербайджанского «Турана»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Турана» Курбан Бердыев перестал выходить на связь с руководством азербайджанского клуба, сообщает sport24.az.

По информации источника, 72-летний специалист после завершения сезона уехал в Россию. Он должен был присутствовать на заседании совета директоров в начале июня, но не явился на него. Также Бердыев перестал отвечать на звонки руководства клуба.

В прошедшем сезоне «Туран» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана и не сумел квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.

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Футбол
Курбан Бердыев
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