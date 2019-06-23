Бердыев, Смолов и лезгинка Габулова на свадьбе Джанаева с Черчесовой. Видео

Российский голкипер польского клуба "Медзь" Сослан Джанаев женился на Кристине Черчесовой. В субботу, 22 июня, прошла торжественная церемония. На мероприятии присутствовали – бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, защитник Федор Кудряшов, бывший игрок "Динамо", а ныне министр физической культуры и спорта Владимир Габулов.

На сцене выступали – группа Иванушки International, Леонид Агутин и Алексей Чумаков. Среди гостей также были – нападающий "Локомотива" Федор Смолов, защитник "Краснодара" Руслан Камболов и футболист "Динамо" Игорь Калинин​.

Видеоматериалы взяты из Инстаграма бывшего руководителя пресс-службы "Рубина" и "Ростова" Ивана Бодылевского.

Джанаев сыграл свадьбу с Кристиной Черчесовой. Фото