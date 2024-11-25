Бердыев покинул «Товуз Туран» из-за конфликтов с руководством
Российский специалист Курбан Бердыев ушел из азербайджанского «Товуз Туран», сообщает Legalbet.ru
По данным источника, работа 72-летнего специалиста в клубе сопровождалась конфликтами с руководством.
В штаб «Турана» могут прийти Дмитрий Смирнов, Василий Березуцкий и Александр Нагорный. Стороны ведут переговоры.
По результатам 14 туров «Туран» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Бердыев возглавлял команду с июня 2024 года.
Источник: Legalbet.ru
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