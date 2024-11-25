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Сегодня, 08:22

Бердыев покинул «Товуз Туран» из-за конфликтов с руководством

Камила Абдурахманова
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Российский специалист Курбан Бердыев ушел из азербайджанского «Товуз Туран», сообщает Legalbet.ru

По данным источника, работа 72-летнего специалиста в клубе сопровождалась конфликтами с руководством.

В штаб «Турана» могут прийти Дмитрий Смирнов, Василий Березуцкий и Александр Нагорный. Стороны ведут переговоры.

По результатам 14 туров «Туран» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Бердыев возглавлял команду с июня 2024 года.

Источник: Legalbet.ru
Василий Березуцкий
Дмитрий Смирнов
Футбол
Курбан Бердыев
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