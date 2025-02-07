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7 февраля 2025, 21:59

Бердыев наказал пристававшего к девушке игрока «Туран Товуз»

Главный тренер азербайджанского клуба «Туран Товуз» Курбан Бердыев отстранил полузащитника Нахида Алиева от команды, сообщает Sputnik.

По данным источника, футболист пытался завести знакомство с иностранкой в отеле Баку, не обращая внимания на ее отказ. Девушке пришлось обращаться к службе безопасности гостиницы. Позже представители клуба уладили конфликт.

Бердыев принял решение не только отстранить 18-летнего от игры за основной состав, но и запретил ему тренировать с резервистами.

Отмечается, что ранее Алиев пропускал игры за вторые команды «Турана» и «Сабаила». Позже он объяснял это тем, что проспал.

Источник: Sputnik
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Курбан Бердыев
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