Бердыев наказал пристававшего к девушке игрока «Туран Товуз»

Главный тренер азербайджанского клуба «Туран Товуз» Курбан Бердыев отстранил полузащитника Нахида Алиева от команды, сообщает Sputnik.

По данным источника, футболист пытался завести знакомство с иностранкой в отеле Баку, не обращая внимания на ее отказ. Девушке пришлось обращаться к службе безопасности гостиницы. Позже представители клуба уладили конфликт.

Бердыев принял решение не только отстранить 18-летнего от игры за основной состав, но и запретил ему тренировать с резервистами.

Отмечается, что ранее Алиев пропускал игры за вторые команды «Турана» и «Сабаила». Позже он объяснял это тем, что проспал.